Помер легенда аргентинського футболу Трінче – на нього скоїли безглуздий напад у рідному місті

Аргентинський екс-хавбек Томас Карлович помер через безглуздий напад зловмисників. Його не стало сьогодні, 8 травня 2020 року.

74-річний Томас Карлович на прізвисько Трінче не вийшов з коми після атаки невідомих осіб, які хотіли заволодіти його велосипедом, повідомляє Infobae.

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Зухвальці напали на дідуся 7 травня у його рідному місті Росаріо, лікарі добу змагались за життя Трінче, але не змогли перемогти.

Карлович був легендою аргентинського футболу. Він зневажав тренування, але своїми діями вражав серця місцевих вболівальників. За словами таких культових фігур, як Дієго Марадона, Хосе Пекерман, Луїс Сезар Менотті, Трінче був одним з найкращих гравців в історії аргентинського футболу, гра якого надзвичайно захоплювала їх.

За свою кар'єру Трінче встиг приміряти футболки кількох аргентинських команд, серед яких Сентраль Кордоба та його рідний Росаріо Сентраль.

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