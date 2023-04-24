"Наскільки комфортно в Чорноморці? Команда відмінна, колектив дружній. Прийняли дуже тепло. Я неймовірно вдячний усім. Співпраця з Григорчуком? Мені дуже подобається працювати із Романом Йосиповичем. Подобається його тренувальний процес. Я радий, що потрапив у цю команду і перебуваю зараз тут.

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Чи міг раніше опинитись у Чорноморці? Наскільки я знаю, мною цікавилися ще на початку сезону. Але щось не вийшло. Однак, зараз я радий що вдалося потрапити до Чорноморця. Чому отримував мало часу в Зорі? Якби я сам знав, то обов'язково відповів би на це питання", – поділився Алефіренко в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, Даниїл приєднався до Чорноморця взимку 2023 року, встиг зіграти за одеситів в 7 матчах та забити 6 голів. Ще один м'яч Алефіренко забив у складі Зорі в першому колі.

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