Чорноморець перестріляв Кривбас в результативному поєдинку 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Кривбас – Чорноморець на "Футбол 24".

Перший тайм команди провели з чималою перервою через повітряну тривогу. Наприкінці першої половини Чорноморець повів у рахунку завдяки елегантному голу Алефіренка.

Чорноморець в божевільній перестрілці обіграв Кривбас – перлина УПЛ дублем приніс перемогу

Задерака зрівняв рахунок вже по перерві, пробивши поміж ніг Непогодову. Луньов класним дальнім ударом вивів Кривбас вперед, але Кузик миттєво вирівняв становище, а Алефіренко на 76 хвилині приніс перемогу одеситам. Додамо, що Даниїл забив свій уже сьомий м'яч у поточному сезоні УПЛ – більше лише в Довбика, Буяльського, Сефері, Ваната та Сікана.