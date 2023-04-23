Чорноморець у важкому поєдинку 22-го туру УПЛ перестріляв Кривбас (2:3). Читайте звіт про поєдинок Кривбас – Чорноморець на "Футбол 24".

Обидві команди рівно розпочали гру, обмінявшись неточними передачами біля воріт суперників. Бескоровайний замикав подачу з кутового, але не влучив, а одесити відповіли неточним ударом Алефіренко. Перший по-справжньому гострий момент виник на 30 хвилині: Микитишин прорвався правим флангом та прострілив, але Луньов ударом в дотик пробив дуже високо. На 31-й хвилині команди вимушено покинули поле через повітряну тривогу...

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Після поновлення гри саме Чорноморець повів у рахунку. Алефіренко отримав закидання від Кузика, уникнувши офсайду, одним дотиком обробивши м'яч, а другим переправивши його у ворота. Ця парочка могла забити другий м'яч у ворота суперника, але Алефіренко рикошетом від газону пробив вище.

Кривбас на 57 хвилині зрівняв рахунок. Задерака отримав м'яч на лівому краю штрафного з аута та пробив під Непогодовим – захисник у підкаті не зміг вибити сферу. А на 63 хвилині Луньов вивів Кривбас вперед – Максим отримав м'яч перед штрафним та пробив з лівою в ближню дев'ятку. Чорноморець вже за хвилину відігрався: Кузик переправив у ворота скидку Бадібанги.

Криворіжці швидко могли повернути собі перевагу, але удар Татаркова воротар переправив через поперечку. Микитишин спробував пробити здалеку – Непогодов перевів м'яч у поперечку. А Чорноморець відповів забитим голом. Алефіренко втік від Бескоровайного та легко реалізував вихід сам на сам.

Таким чином, Чорноморець набрав 23 очки та піднявся на 11 місце, Кривбас залишився восьмим з 28 пунктами.

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