"Насколько комфортно в Черноморце? Команда отличная, коллектив дружный. Приняли очень тепло. Я невероятно благодарен всем. Сотрудничество с Григорчуком? Мне очень нравится работать с Романом Иосифовичем. Нравится его тренировочный процесс. Я рад, что попал в эту команду и нахожусь сейчас здесь.

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Мог ли раньше оказаться в Черноморце? Насколько я знаю, мной интересовались еще в начале сезона. Но что-то не получилось. Однако, сейчас я рад, что удалось попасть в Черноморец. Почему получал мало времени в Заре? Если бы я сам знал, то обязательно ответил бы на этот вопрос", – поделился Алефиренко в интервью Украинскому футболу.

К слову, Даниил присоединился к Черноморцу зимой 2023 года, успел сыграть за одесситов в 7 матчах и забить 6 голов. Еще один мяч Алефиренко забил в составе Зари в первом круге.

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