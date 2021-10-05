Поєдинок між іспанськими Вільяральбою та Реал Саламанкою у рамках регіональної ліги запам'ятався розкішним голом оборонця.

Захарі Бапу, 20-річний центральний захисник Вільяральбо (представника регіональної ліги в Іспанії), забив справжній шедевр у поєдинку місцевого чемпіонату.

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Розіграш кутового біля воріт Вільяральбо завершився голом у ворота Реала Саламанки – Бапу виносив м'яч від власного штрафного та перекинув голкіпера суперників, який далеко вийшов з воріт.

Цей забитий м'яч дозволив оформити комфортну перевагу – Вільяральбо довів поєдинок до перемоги з рахунком 3:1.

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