1. Реал сенсаційно програв, але залишився лідером Прімери. Команда Карло Анчелотті опинилася в міні-піке. Після нульової нічиєї з Вільяреалом у минулому турі настали дві поразки поспіль – сенсаційний вліт Шерифу в домашньому матчі ЛЧ та свіжа невдача у Барселоні в дуелі з новачком еліти Еспаньйолом. Навіть черговий гол Каріма Бензема (9 м'ячів та 7 асистів француза у 8-ми турах) не допоміг "вершковим" набрати бодай очко в Каталонії. Ця поразка стала першою для Реала в чемпіонаті, а Карло Анчелотті назвав цю гру найгіршою для команди з початку сезону. Що ж, якщо для когось пауза на матчі збірних і настала дуже вчасно, то це якраз для мадридського гранда.

Безпрограшна виїзна серія Реала зупинилася на позначці у 18 поєдинків. Востаннє "бланкос" поступалися у гостях ще в листопаді 2020-го, зазнавши розгрому у Валенсії (1:4). Якби мадридці здобули хоча б нічию з Еспаньйолом, то встановили би клубний рекорд за кількістю виїзних матчів без поразок у чемпіонаті. Тепер команді Карлетто потрібно починати все з нуля.

Щоправда, навіть невдача з Еспаньйолом не завадила Реалу втриматися на вершині турнірної таблиці Ла Ліги. Атлетіко, який здолав Барселону, зрівнявся зі своїми земляками за кількістю набраних очок, але завдяки кращій різниці м'ячів лідирують саме підопічні Анчелотті. Сімнадцять очок набрав і Реал Сосьєдад – баски могли стати одноосібним лідером, але спіткнулися з аутсайдером Хетафе (1:1). Щоправда, перше очко у чемпіонаті не врятувало Мічела від відставки.

2. Суарес покарав Кумана – чергове приниження Барселони, але тренер поки залишається. В центральному матчі 9-го туру Ла Ліги Атлетіко вдома розібрався з Барселоною, завдавши "синьо-гранатовим" першої поразки в чемпіонаті. "Матрацники" набрали 17 пунктів і наздогнали Реал на вершині турнірної таблиці, а от Барса у 8-ми поєдинках виграла лише тричі. Як наслідок, підопічні Кумана опустилися вже на 9-ту сходинку Прімери, відстаючи від тріо лідерів на 5 пунктів.

Символічно, що другий гол Атлетіко забив Луїс Суарес, якого рік тому Куман банально вижив з Барселони, заявивши про його непотрібність команді. Уругваєць всім все довів – у минулому сезоні став одним із головних ковалів чемпіонства "матрацників", а в суботу забив вирішальний м'яч у ворота тер Штегена. Гол, який закрив гру і змусив Кумана схопитися за голову.

Всі очікували відставки, але Лапорта дещо несподівано надав тренеру ще один шанс виправити становище – не виключено, що через відсутність заміни. Після поєдинків збірних очікується повернення кількох травмованих і тоді виправдань у Кумана вже не буде. Все зайшло занадто далеко – 0:6 після двох турів в ЛЧ та 9 місце в Ла Лізі. Шкода, що Динамо зіграє з "синьо-гранатовими" аж 20 жовтня – до того часу гранд цілком може піднятися з колін, а зараз у киян були б непогані шанси зачепитися за очки.

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До слова, після дуелі з Динамо Барса 24 числа зіграє проти Реала. Поразка в тому матчі практично напевне поховає кар'єру Кумана-тренера на Камп Ноу. Звісно, якщо чаша терпіння Лапорти не переповниться раніше.

3. Манчестер Юнайтед знову ледь не програв. Сульшер залишив Роналду в запасі на матч проти Евертона, але не завадило "червоним дияволам" піти на перерву з перевагою в рахунку завдяки голу Марсьяля. Але у другому таймі, майже одразу після виходу Кріштіану, "іриски" вирівняли становище, а незадовго до фінального свистка забили вдруге. На щастя для МЮ, VAR зафіксував офсайд у Єррі Міни і гол було скасовано – інакше бути другій поразці манкуніанців в АПЛ поспіль.

Що стосується Роналду, то 36-річний португалець після 3-х голів у 2-х поєдинках чемпіонату вже двічі за 7 днів йде з поля без забитого м'яча у матчі Прем'єр-ліги. Друга поспіль втрата очок відкинула Юнайтед на 4-ту сходинку турнірної таблиці. Після матчів збірних Роналду і Ко чекає пекельний календар – Лестер, Ліверпуль, Тоттенхем, Манчестер Сіті та два поєдинки з Аталантою в Лізі чемпіонів. Відповідно, осічки з командами на кшталт Евертона чи Астон Вілли можуть мати болючі наслідки.

4. Розкішний спектакль Ліверпуля та Ман Сіті, який дозволив Челсі стати лідером. Команди Клоппа та Гвардіоли видали вогняну гру на Енфілді, двічі обмінявшись голами по перерві. На гол Мане своїм влучним ударом відповів Фоден, а де Брюйне приніс нічию Манчестер Сіті, зрівнявши рахунок після забитого м'яча Салаха. Видовищні 2:2 – команда Клоппа залишилася єдиним колективом в АПЛ, який ще не програвав.

Однак, це не допомогло мерсисайдцям зберегти лідерство. Дві поспіль нічих та 5 пропущених голів у 2-х матчах опустили Ліверпуль на другу сходинку. Лідером став Челсі, який зумів дотиснути Саутгемптон наприкінці поєдинку і набрав 16 очок, очоливши турнірну таблицю. При цьому щільність у верхній частині просто неймовірна – першу і шосту команди розділяють лише два бали.

5. Брентфорд знову дивує, Тоттенхем перервав смугу невдач. Серед інших результатів 7-го туру АПЛ відзначимо чергову перемогу Брентфорда – вже третю для новачка еліти. При цьому команда на виїзді не зазнала жодної поразки в 4-х матчах. У звітному турі жертвою нахабного дебютанта став Вест Хем, який успішним стартом сезону заявив про претензії на топ-4. Тепер же команда Мойєса посідає 9-ту сходинку.

Також варта уваги перша перемога Лідса в чемпіонаті, а ще три очки Тоттенхема у матчі з Астон Віллою. "Шпори" після трьох поспіль поразок повернулися на переможний шлях, але Харрі Кейн знову не забив. У головного бомбардира команди все ще немає жодного м'яча в поточному чемпіонаті. Норвіч взяв перше очко в сезоні (нулі з таким же аутсайдером Бернлі), а Арсенал не зміг вразити ворота Брайтона. Щоправда, і не пропустив від команди, яка перебуває вище за "канонірів" у таблиці. Після нуля очок у перших трьох турах прогрес команди Артети помітний неозброєним оком.

6. Наполі продовжує штампувати перемоги, конкуренти на чолі з Міланом намагаються не відставати. Підопічні Лучано Спаллетті пропустили першими у Флоренції, проте в підсумку схилили шальки терезів на свою користь (2:1). "Партенопейці" – єдина команда в топ-5 лігах Європи, яка все ще не втратила жодного очка. Наполі реабілітувався за поразку від Спартака в Лізі Європи, набравши 21 очко в 7-ми турах Серії А.

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Це дозволило "адзуррі" зберегти відрив від конкурентів, адже всі головні переслідувачі неаполітанців теж виграли свої матчі. Мілан у день 40-річчя Ібрагімовіча перестріляв Аталанту в дербі Ломбардії. "Россонері" вели 3:0 у Бергамо, але дозволили супернику зберегти обличчя та скоротити відставання до мінімуму. Команда Піолі відстає від лідера на 2 пункти. Ще у 2-х очках позаду йде Інтер, який на виїзді розібрався з Сассуоло. Зауважимо, що Мілан повторив свій найуспішніший старт в історії. 19 очок у стартових 7-ми турах "россонері" набирали лише раз – у легендарному чемпіонському сезоні 2003/04. Тоді Андрій Шевченко здобув своє єдине Скудетто, а наприкінці 2004-го отримав "Золотий м'яч".

Виграла і Рома, яка втримується у зоні ЛЧ, набравши 15 пунктів. Команда Моурінью в рідних стінах розібралася з Емполі. Ювентус вийшов переможцем у дербі Турина та поступово починає надолужувати втрачене на старті сезону. Команда Аллегрі вже сьома з відставанням від зони ЛЧ у 4 пункти. Лідер дуже далеко – цілих 10 очок.

Головна сенсація туру – розгром Лаціо у Болоньї. Минулого тижня "орли" тріумфували в Римському дербі, а у вівторок переграли Локомотив в ЛЧ. Схоже, святкування затягнулося – як інакше пояснити ганебні 0:3 від підопічних своєї легенди Сініші Міхайловіча?

7. Перша поразка Баварії з Нагельсманном – суперники одразу скористалися. Чинний чемпіон вдома сенсаційно поступився Айнтрахту. Для франкфуртців ця перемога стала дебютною в чемпіонаті, а Баварія вперше програла під керівництвом Юліана Нагельсманна в офіційному матчі. У середу мюнхенці розібрали Динамо на запчастини в ЛЧ, а от у Бундеслізі виявилося складніше – суперник, пропустивши першим, не знітився та забив двічі у відповідь. Востаннє Айнтрахт обігрував Баварію на виїзді ще у далекому 2000-му на старенькому Олімпіаштадіоні. Тоді франкфуртців очолював Фелікс Магат, який згодом попрацює і в Мюнхені.

Конкуренти "ротен" скористалися таким подарунком. Байєр та Борусія Д, які є головними переслідувачами рекордмайстера, здолали Армінію і Аугсбург відповідно. Ерлінг Холанд знову не вийшов на поле через проблеми зі здоров'ям, але команду повів за собою капітан. Марко Ройс відзначився гольовим пасом і став першим гравцем в історії Борусії, який оформив потрійну сотню – 100 матчів, 100 голів, 100 асистів. Легенда! А як же він міг би розривати, якби не постійні травми...

8. Мессі знову не забив, ПСЖ нарешті програв. До цього йшло давно – парижани неодноразово демонстрували непереконаливу гру, але раніше цього вистачало для перемог. Зупинити команду Почеттіно зміг Ренн, який вдома поклав на лопатки Мессі та компанію. 2:0 – середняк Ліги 1 завдав іменитим гостям першої поразки в сезоні. Що стосується Ліонеля, то аргентинець знову не зміг відначитися в матчі чемпіонату Франції – 0 голів у 3-х матчах. Забитий м'яч у ворота Ман Сіті залишається для 6-разового володаря "Золотого м'яча" єдиним у футболці ПСЖ.

Натомість чинний чемпіон – Лілль – поступово виходить з ями. Після провального старту сезону "доги" виграли 3-й матч поспіль, здолавши Марсель на домашній арені завдяки дублю Джонатана Девіда. Команда Жослена Гурвеннека піднялася вже на 8-му позицію, а відставання Лілля від зони ЛЧ складає тільки 2 пункти.

9. Невдалий вікенд для грандів. Ціла низка топ-команд Європи зазнали невдач у своїх чемпіонатах. Перші поразки Реала, Баварії та ПСЖ, чергове болюче фіаско Барселони (хоча й дебютне в Ла Лізі), втрати очок МЮ, Ліверпулем і Манчестер Сіті – по суті, лише в Італії вся група лідерів чемпіонату підтвердила це реноме. Навіть досі непереможний Аякс поступився вперше в поточній Ередивізі – кривдником банди Тен Хага став Утрехт.

Настав час для перезавантаження. Найближчими днями на авансцену виходять національні збірні та їхні чергові поєдинки у відборі на чемпіонат світу-2022. Клубний футбол повернеться через неповних два тижні.

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