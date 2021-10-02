Юний футболіст обіграв половину команди суперника та голом довів коментатора і фанів до божевілля
10:33 - Читать на русском
Справжній шедевр трапився у нижчому дивізіоні чемпіонату Гани.
Місак Асанте, 15-річний гравець ганського клубу Голден Кікс, продемонстрував феноменальну техніку у поєдинку проти Мобайл Фон Піп.
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Вундеркінд у штрафному майданчику зумів пошити у дурні 5-х футболістів суперника та переправити м'яч у сітку воріт. Реакція коментатора та вболівальників на трибунах – безцінна.
У підсумку, основний час поєдинку завершився нічийним результатом (1:1), а в серії пенальті команда Місака виявилась сильнішою.
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