Місак Асанте, 15-річний гравець ганського клубу Голден Кікс, продемонстрував феноменальну техніку у поєдинку проти Мобайл Фон Піп.

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Вундеркінд у штрафному майданчику зумів пошити у дурні 5-х футболістів суперника та переправити м'яч у сітку воріт. Реакція коментатора та вболівальників на трибунах – безцінна.

У підсумку, основний час поєдинку завершився нічийним результатом (1:1), а в серії пенальті команда Місака виявилась сильнішою.

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