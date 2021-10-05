Поединок между испанскими Вильяральбою и Реал Саламанка в рамках региональной лиги запомнился роскошным голом защитника.

Захари Бапу, 20-летний центральный защитник Вильяральбо (представителя региональной лиги в Испании), забил настоящий шедевр в поединке местного чемпионата.

Юный футболист обыграл половину команды соперника и голом довел комментатора и фанов до безумия

Розыгрыш углового у ворот Вильяральбо завершился голом в ворота Реала Саламанки – Бапу выносил мяч от своей штрафной и перекинул голкипера соперников, который далеко вышел из ворот.

Этот забитый мяч позволил оформить комфортное преимущество – Вильяральбо довел поединок до победы со счетом 3:1.

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