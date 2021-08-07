На 58-ій хвилині юний вболівальник "лисиць" без особливих проблем підійшов до поля, щоб сфотографуватися з Джеймсом Меддісоном.

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Гравці обох команд відчули всю важливість моменту і не стали швидко вводити м'яч в гру. Порушник спокою отримав світлину з кумиром, після чого повернувся на своє місце.

Додамо, що матч за Суперкубок відкриває офіційний сезон в Англії, а вже 13 серпня стартує чемпіонат.

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