Юний фанат зухвало увірвався на матч за Суперкубок Англії – все заради селфі з Меддісоном
21:05 - Читать на русском
Фанат Лестера вирішив перервати нудний перебіг поєдинку Суперкубка Англії проти Манчестер Сіті.
Суперкубок Англії
завершено
На 58-ій хвилині юний вболівальник "лисиць" без особливих проблем підійшов до поля, щоб сфотографуватися з Джеймсом Меддісоном.
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Гравці обох команд відчули всю важливість моменту і не стали швидко вводити м'яч в гру. Порушник спокою отримав світлину з кумиром, після чого повернувся на своє місце.
Додамо, що матч за Суперкубок відкриває офіційний сезон в Англії, а вже 13 серпня стартує чемпіонат.
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