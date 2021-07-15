Норвіч

1-ше місце в сезоні 2020/21 (97 очок, +29, =10, -7)

Головний тренер: Даніель Фарке

Капітан: Грант Хенлі

Найкращий бомбардир: Теему Пуккі (26 м'ячів)

Після безславного вилоту з Прем'єр-ліги торік боси "канарок" обійшлися без радикальних кроків. Німець Даніель Фарке зберіг посаду керманича команди, зостався на Керроу Роуд і кістяк Норвіча, а трансфери Льюїса та Годфрі принесли клубній казні 44 млн євро. Поповнили ж склад норфолкців переважно виконавці з ярликом ноунеймів.

Стартував Норвіч сяк-так. У стартових чотирьох турах "канарки" набрали "аж" 1 очко та, здавалося, змушені будуть затриматися у Чемпіоншипі. Та після двох поразок на старті кампанії підопічні Фарке програли потім лише 5 разів за 42 тури! Фактично вітати Норвіч із підвищенням у класі можна було вже взимку – надто переконливо виглядала команда.

Запалювали за "канарок" якраз ті, на кого й покладали надії. Хавбеки Кантвелл (5 м'ячів, 6 асистів) і Буендіа (15+6), а також форвард Пуккі (26 голів) зробили все для миттєвого повернення Норвіча до еліти. Та новий сезон у рамках АПЛ не буде легким. По-перше, представник графства Норфолк може втратити мінімум двох із трьох лідерів. З іншого боку, "канаркам" Фарке бракує варіативності попереду, і проблеми Пуккі з реалізацією коштуватимуть Норвічу місця в Прем'єр-лізі.

Тож на перший план виходить якісне підсилення у літнє трансферне вікно. Норвіч уже оформив низку цікавих переходів. Найбільш топові – екс-зірка Вердера Рашіца (11 млн євро), надія Шотландії Гілмор (оренда з Челсі), колишній хавбек Ніцци Леє-Мелю (6 млн). Та й чутки про підписання вінгера Фейєнорда Бергейса вселяють фанам "канарок" оптимізм. Але ще один класний центрфорвард Норвічу не завадить. Лише тоді збереження прописки в АПЛ стане підйомним завданням.

Уотфорд

2-ге місце в сезоні 2020/21 (91 очко, +27, =10, -9)

Головний тренер: Хіско Муньйос

Капітан: Трой Діні

Найкращий бомбардир: Ісмаїла Сарр (13 м'ячів)

На фоні Норвіча сезон Уотфорда нагадав фільм-катастрофу зі щасливим кінцем. Влітку команду очолив серб Владімір Івіч, який добре себе проявив в Ізраїлі та Греції, та взявся реанімувати складену з невдах АПЛ команду. Примхливі зірки місцевого розливу швидко сіли на банку, вчорашні резервісти вхопилися за шанс, Уотфорд зі скрипом поліз угору. Івіч навіть став тренером місяця в листопаді, а 19 грудня... був звільнений.

Кадрові рішення сімейства Поццо давно стали темою для окремого дослідження. Відставка сербського тренера лише вкотре довела непослідовність власників "шершнів". Прихильник дисципліни та колективізму Івіч на Вікарідж Роуд зіткнувся із бунтом імені ветерана Діні, який і доклав руку до відставки похмурого балканця. Натомість боси Уотфорда за Івіча з його "нудним" футболом не заступилися і призначили "веселуна" Хіско Муньйоса.

У короткотривалій перспективі це зіграло в плюс. Атмосфера в роздягальні нібито покращилася, а Уотфорд упевнено повернувся до Прем'єр-ліги. Та поведінка капітана Діні, який відверто не тягне вже й рівень Чемпіоншипа, ще вилізе боком "шершням". Користуючись термінологією Моурінью, цей ветеран – вірус, який знищить Уотфорд зсередини, й швидкий виліт із АПЛ для жовтої армії фанатів стане ще квіточками.

Сезон для команди з лондонського передмістя на власних плечах витягнув дует Сарр-Педро. Перший став найкращим бомбардиром і асистентом (13 голів, 10 результативних передач), другий додав ще 9 м'ячів і вже в 19 здається повністю адаптованим до футболу на Туманному Альбіоні. Збереження сенегальця і бразильця – головне завдання міжсезоння. Ставка ж на досвідчених Роуза і Кінга та посередніх виконавців із Європи може дати збій. Та й закластися на відставку Муньйоса здається доцільним.

Брентфорд

3-тє місце в сезоні 2020/21 (87 очок, +24, =15, -7), переможець плей-офф

Головний тренер: Томас Франк

Капітан: Понтус Янссон

Найкращий бомбардир: Айвен Тоуні (32 м'ячі)

На відміну від Норвіча та Уотфорда, Брентфорд – абсолютний новачок Прем'єр-ліги. Більше того, "бджоли" давно гостювали і в старому Першому дивізіоні, вилетівши з еліти ще 74 роки тому. Теперішнє відродження команди стали можливим завдяки місцевому уродженцю Метью Бенему. Фанат Брентфорда з 1979-го, він розбагатів у букмекерському бізнесі та влітив мрію кожного вболівальника – придбав улюблений клуб.

Мільярдер на чолі, однак, не перетворив "бджіл" у черговий грошовий мішок. Натомість аналітичний геній із дипломом Оксфорда затвердив стратегію у стилі голівудської драми на реальних подіях Moneyball. Брентфорд за допомогою просунутої статистики знаходить невідомих виконавців, розкриває їхні таланти та досягає з ними успіхів, а потім із вигодою продає. Мопе, Бенрама, Воткінс та багато інших зірок АПЛ другого ешелону засяяли тут.

Розумний селекційний підхід швидко дав плоди. Після повернення у Чемпіоншип у 2014 році Брентфорд фінішував лишень у верхній половині таблиці та тричі виходив у плей-офф. Піднятися до Прем'єр-ліги "бджоли" повинні були ще торік, але провалили фініш кампанії – двічі програли в останніх турах, коли було достатньо набрати 2 очки для прямої путівки, а потім ще й поступилися в плей-офф. Цьогоріч фіаско ледь не повторилося.

Брентфорд під керівництвом данця Томаса Франка впродовж сезону претендував на перші два місця, але 6 нічиїх навесні відкинули "бджіл" у зону плей-офф. Але вже там шансів не мали ні Борнмут, ні Суонсі. Айвен Тоуні, в якого колись не повірив Ньюкасл, списаний Барселоною і Ліверпулем Серхі Канос і ціла колонія із Данії готові запалити в Прем'єр-лізі та довести ефективність власної моделі й у найжадібнішій лізі світу.

Казка сотні й однієї ночі Гвардіоли, португальський мур чемпіона та крок Кейна до вічної слави – якою була АПЛ 20/21