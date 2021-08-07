Юный фанат нагло ворвался на матч за Суперкубок Англии – все ради селфи с Мэддисоном
21:05 - Читати українською
Фанат Лестера решил прервать скучный ход поединка Суперкубка Англии против Манчестер Сити.
Суперкубок Англии
завершено
На 58-ой минуте юный болельщик "лис" без особых проблем подошел к полю, чтобы сфотографироваться с Джеймсом Мэддисоном.
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Игроки обеих команд почувствовали всю важность момента и не стали быстро вводить мяч в игру. Возмутитель спокойствия получил фотографию с кумиром, после чего вернулся на свое место.
Добавим, что матч за Суперкубок открывает официальный сезон в Англии, а уже 13 августа стартует чемпионат.
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