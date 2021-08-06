Фанати Барселони вибухнули гнівом після новини про відхід Ліонеля Мессі з клубу.

Біля Камп Ноу і клубної бази збираються натовпи з відчайдушними закликами зберегти 34-річного аргентинця.

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Частина люті перекинулася на ПСЖ і Хав'єра Тебаса. Французькому гранду вже приписують майбутню "крадіжку" Ліонеля, а президент Ла Ліги нібито заважав Барселоні втримати легенду. Вболівальники тримають в руках плакати: "F*ck you Tebas, f*ck you PSG". Дісталося і Антуану Грізманну. Француз почув кілька неприємних звинувачень на в'їзді до бази: "Це ти винен у тому, що Мессі пішов!".

Нагадаємо, вчора Барселона офіційно підтвердила, що не може продовжити контракт з Мессі. Формально нападник отримав статус вільного агента ще 1 липня.

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