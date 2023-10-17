"Срна був чудовим футболістом, але як тренер для мене він загадка. Потрібно знати, скільки давати навантажень, як починати сезон тощо. Я підтримуватиму Срну, він хороша людина, професіонал, але я не знаю, чи вийде у нього в Шахтарі.

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Срні потрібні хороші помічники. Ван Леувен мав кваліфікованих асистентів, які працювали в пристойних клубах. А кого дадуть Срні: якогось колишнього футболіста? Ну і що з нього взяти?

Чи піде на користь Шахтаря зміна тренера? Не думаю. Футболісти Шахтаря, швидше за все, будуть психологічно пригнічені після звільнення ван Леувена.

Чому Ахметов звільнив Йовічевіча? Думаю, Ігор вимагав підвищення зарплати, а до Ахметова не можна звертатися з грошовими питаннями – він сам знає, коли і кому підняти. Президент Шахтаря одразу відкидає від себе таких людей", – цитує Сабо Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні Шахтар несподівано відправив у відставку Патріка ван Леувена. Обов'язки головного тренера виконуватиме спортивний директор клубу Даріо Срна.

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