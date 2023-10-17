"Срна был замечательным футболистом, но как тренер для меня он загадка. Нужно знать, сколько давать нагрузок, как начинать сезон и так далее. Я буду поддерживать Срну, он хороший человек, профессионал, но я не знаю, получится ли у него в Шахтере.

"Ну они и цирк устроили": Сабо шокирован увольнением ван Леувена из Шахтера

Срне нужны хорошие помощники. Ван Леувен имел квалифицированных ассистентов, которые работали в приличных клубах. А кого дадут Срне: какого-то бывшего футболиста? Ну и что с него взять?

Пойдет ли на пользу Шахтеру смена тренера? Не думаю. Футболисты Шахтера, скорее всего, будут психологически подавлены после увольнения ван Леувена.

Почему Ахметов уволил Йовичевича? Думаю, Игор требовал повышения зарплаты, а к Ахметову нельзя обращаться с денежными вопросами – он сам знает, когда и кому поднять. Президент Шахтера сразу отбрасывает от себя таких людей", – цитирует Сабо Sport-Express.

Напомним, накануне Шахтер неожиданно отправил в отставку Патрика ван Леувена. Обязанности главного тренера будет исполнять спортивный директор клуба Дарио Срна.

Шахтер в товарищеском матче уверенно одолел Рух – провальный тайм "горняков" и долгожданное возвращение