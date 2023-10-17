"Ну вони і цирк влаштували": Сабо шокований звільненням ван Леувена з Шахтаря
Колишній український тренер Йожеф Сабо поділився думками щодо тренерських пертурбацій у таборі донеччан.
"Спочатку Йовічевича звільнили, який непогано працював, тепер ван Леувена. Ну вони і цирк влаштували.
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Взагалі дивно, що його зняли після вольової перемоги над Антверпеном. Якщо і звільняти, то це треба було робити до матчу у Бельгії, а не тепер.
Невже за ван Леувена ніхто не заступився із футболістів? Має бути якась рівноправність, йолки-палки. Я можу тільки поспівчувати ван Леувену. Він тільки прийшов до Шахтаря, пропрацював 12 матчів і його одразу прибрали. Що тепер буде з Шахтарем, я не знаю", – цитує Сабо Sport-Express.
Нагадаємо, напередодні Шахтар несподівано відправив у відставку Патріка ван Леувена. Обов'язки головного тренера виконуватиме спортивний директор клубу Даріо Срна.
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