"Спочатку Йовічевича звільнили, який непогано працював, тепер ван Леувена. Ну вони і цирк влаштували.

Ван Леувен установив антирекорд Шахтаря часів Незалежності

Взагалі дивно, що його зняли після вольової перемоги над Антверпеном. Якщо і звільняти, то це треба було робити до матчу у Бельгії, а не тепер.

Невже за ван Леувена ніхто не заступився із футболістів? Має бути якась рівноправність, йолки-палки. Я можу тільки поспівчувати ван Леувену. Він тільки прийшов до Шахтаря, пропрацював 12 матчів і його одразу прибрали. Що тепер буде з Шахтарем, я не знаю", – цитує Сабо Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні Шахтар несподівано відправив у відставку Патріка ван Леувена. Обов'язки головного тренера виконуватиме спортивний директор клубу Даріо Срна.

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