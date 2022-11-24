"Віктор Скрипник не надто добре відгукнувся про роботу арбітрів? Не знаю. Минулий матч ми грали з СК Дніпро-1 і заслужено поступилися. Вони були ментально краще підготовленими і взяли три очки. А суддівство було гарним.

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Я говорю про свіжий матч, а те, що були в попередніх іграх дивні речі, – я це бачу. Ми повинні додати в цьому. Ми всі вдосконалюємось. Я як тренер, коли програю, то розумію, що маю великий запас, що мушу теж учитися та вдосконалюватись. І якщо від туру до туру це не змінюється, то ми говоримо про погане суддівство. Проте якщо висновки робляться правильні й комітет арбітрів ухвалює рішення, то це йде на користь українському футболу. Щоб ти не думав, хто там судить, що весь час один і той самий сидить на VAR. А що, немає інших суддів? Тоді ти маєш думати про це і коментувати це для користі українського футболу.

Ви бачили, як важко було з Ворсклою: три години сиділи без світла в роздягальні й думали не про те, як тактику розібрати, а чи не впаде бомба. Тож ми, весь український народ, повинні об’єднуватися зараз. Не критикувати одне одного, не звільняти тренера через поразки. Це війна. Це війна в Україні. Я цього не можу збагнути. Чому ділимося? У Хорватії не діляться: коли була війна, то всі були одним цілим. 40 мільйонів осіб зараз мають дихати як один. І я тут, з вами. І хочу, щоб ви всі думали як єдине ціле", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде на другій сходинці з 30-ма очками і має дві гри у запасі.

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