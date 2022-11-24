"Виктор Скрипник не слишком хорошо отозвался о работе арбитров? Не знаю. Прошлый матч мы играли с СК Днепр-1 и заслуженно уступили. Они были ментально лучше подготовленными и взяли три очка. А судейство было хорошим.

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Я говорю о свежем матче, а то, что были в предыдущих играх удивительные вещи, – я это вижу. Мы должны прибавить в этом. Мы все совершенствуемся. Я как тренер, когда проигрываю, то понимаю, что у меня большой запас, что должен тоже учиться и совершенствоваться. И если от тура к туру это не меняется, то мы говорим о плохом судействе. Однако если выводы делаются и комитет арбитров принимает верные решение, то это идет на пользу украинскому футболу. Чтобы ты не думал, кто там судит, что все время один и тот же сидит на VAR. А что, нет других судей? Тогда ты должен об этом думать и комментировать это для пользы украинского футбола.

Вы видели, как тяжело было с Ворсклой: три часа сидели без света в раздевалке и думали не о том, как тактику разобрать, а не упадет ли бомба. Так что мы, весь украинский народ, должны объединяться сейчас. Не критиковать друг друга, не увольнять тренера из-за поражений. Это – война. Это война в Украине. Я этого не могу понять. Почему делимся? В Хорватии не делятся: когда была война, то все были одним целым. 40 миллионов человек сейчас должны дышать как один. И я здесь, с вами. И хочу, чтобы вы все думали как единое целое", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, после 15-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет на второй строчке с 30 очками и имеет две игры в запасе.

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