Шахтар повторив рекорд УПЛ, який самі ж "гірники" встановили в матчах з Карпатами
"Гірники" вчергове вписали своє ім'я в історію українського футболу.
У матчі 15-го туру УПЛ Шахтар на своєму полі здолав Ворсклу з рахунком 3:2. Ця перемога продовжила домашню безпрограшну серію у зустрічах із полтавцями до 27 матчів (23 перемоги та 4 нічиї), повідомляє Sport.ua.
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Цікаво, що цією звитягою донеччани повторили свій же рекорд чемпіонатів України, встановлений у поєдинках з Карпатами. Показники ті ж самі – 23 перемоги та 4 нічиї.
Найтриваліші домашні безпрограшні серії з одним суперником:
|
Серія
|
Клуб
|
Суперник
|
Період (з – до)
|
27
|
(+23=4)
|
Шахтар
|
Карпати
|
08.05.1992
|
04.08.2019
|
27
|
(+23=4)
|
Шахтар
|
Ворскла
|
11.06.1997
|
23.11.2022
|
24
|
(+23=1)
|
Шахтар
|
Маріуполь
|
16.06.1998
|
18.09.2021
|
23
|
(+21=2)
|
Динамо
|
Маріуполь
|
04.08.1997
|
05.12.2020
|
22
|
(+19=3)
|
Динамо
|
Кривбас
|
16.10.1992
|
30.10.2022
|
22
|
(+18=4)
|
Шахтар
|
Кривбас
|
01.11.1992
|
28.08.2022
|
22*
|
(+17=5)
|
Динамо
|
Таврія
|
11.09.1992
|
18.08.2013
|
22
|
(+9=13)
|
Чорноморець
|
Карпати
|
06.03.1992
|
05.05.2018
|
20
|
(+18=2)
|
Динамо
|
Ворскла
|
14.04.1997
|
24.04.2016
|
20
|
(+14=6)
|
Чорноморець
|
Металург З
|
22.05.1992
|
18.10.2015
Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде на другій сходинці з 30-ма очками і має дві гри у запасі.
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