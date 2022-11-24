У матчі 15-го туру УПЛ Шахтар на своєму полі здолав Ворсклу з рахунком 3:2. Ця перемога продовжила домашню безпрограшну серію у зустрічах із полтавцями до 27 матчів (23 перемоги та 4 нічиї), повідомляє Sport.ua.

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Цікаво, що цією звитягою донеччани повторили свій же рекорд чемпіонатів України, встановлений у поєдинках з Карпатами. Показники ті ж самі – 23 перемоги та 4 нічиї.

Найтриваліші домашні безпрограшні серії з одним суперником:

Серія Клуб Суперник Період (з – до) 27 (+23=4) Шахтар Карпати 08.05.1992 04.08.2019 27 (+23=4) Шахтар Ворскла 11.06.1997 23.11.2022 24 (+23=1) Шахтар Маріуполь 16.06.1998 18.09.2021 23 (+21=2) Динамо Маріуполь 04.08.1997 05.12.2020 22 (+19=3) Динамо Кривбас 16.10.1992 30.10.2022 22 (+18=4) Шахтар Кривбас 01.11.1992 28.08.2022 22* (+17=5) Динамо Таврія 11.09.1992 18.08.2013 22 (+9=13) Чорноморець Карпати 06.03.1992 05.05.2018 20 (+18=2) Динамо Ворскла 14.04.1997 24.04.2016 20 (+14=6) Чорноморець Металург З 22.05.1992 18.10.2015

Нагадаємо, після 15-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде на другій сходинці з 30-ма очками і має дві гри у запасі.

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