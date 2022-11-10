– Чи задоволені грою команди в матчі з Вересом?

– Коли перемагаєш, емоцій більше. Результат за грою, ми заслужили навіть більше, ніж 2:0, адже частіше володіли м’ячем і цілковито домінували. Структура гри після втрати м’яча також була гарною, ми продемонстрували повагу до Вереса, тому й матч вийшов серйозним. За моментами рахунок міг би бути й більшим. Скажу, що ці три очки є дуже важливими для нас у перегонах із Дніпром-1. З погляду психології важливо втримувати тонус переможця, що тішить мене як тренера.

Ювілеї Пятова та Йовічевіча у відеоогляді матчу Верес – Шахтар – 0:2

– Чи вплинула повітряна тривога, що була перед матчем, на налаштування футболістів?

– Звісно! Ми живемо за таких умов, коли доводиться підлаштовуватись під політичну ситуацію. Хлопці, які воювали в Донецьку, зайшли до нас у роздягальню. Ми вдячні їм за те, що можемо грати у футбол в Україні. Без них було б неможливо робити свою справу. Повторюся: дякуємо ЗСУ та всім людям, які б’ються за нас.

– Шахтар створив багато моментів, але частину з них не було реалізовано.

– Ви маєте рацію. Це залежить не лише від креативності, а й від того, як футболіст ухвалює рішення в окремому епізоді. Мене більше тішить те, як ми ці моменти створюємо, а індивідуальне завершення прийде згодом. Кожен з гравців може забити, але не можна сказати, що якщо хтось на тренуванні працюватиме над завершенням, то вже в матчі із Зорею він буде кращим у цьому. Усе відбувається індивідуально, проте коли є моменти, то за законами математики вони повинні виливатися в результат. Забивати всі моменти неможливо.

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Я бачу, що Бондаренко нервує, адже в кожній грі має моменти, однак він не забиває, також давно не відзначався Траоре. Повторюся: для мене важливо, що команда створює передумову для останнього удару. Можливо, у першому таймі іноді ми хотіли з м’ячем зайти у ворота замість того щоб подавати, вигравати підбирання, пробивати ударом здалеку другим темпом.

Удари здалеку – антивірус проти насиченої оборони. Ми багато комбінували й долали захист, але було складно, адже Верес – міцна команда, яка добре обороняється. Було дуже важко, однак результат іде в актив. Ми з емоціями чекаємо наступної гри із Зорею, – цитує Йовічевіча сайт Шахтаря.

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