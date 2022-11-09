Відкрив рахунок Мудрик, який чітко розвів кіпера і м'яч під час удару з пенальті. "Гірники" створили ще низку моментів, але реалізація підводила. Крапку поставив Криськів, для якого це другий гол у двох останніх матчах.

Шахтар впевнено переграв Верес – Мудрик і Траоре влаштували парад марнотратства, Криськів забив у другому матчі поспіль

Зустріч стала особливою для Пятова. Ветеран проводив 300-й поєдинок в чемпіонаті України. А от Йовічевіч відсвяткував 40 перемогу в УПЛ, яка дозволила Шахтарю набрати 26 залікових балів. Тепер відставання від СК Дніпро-1 становить 5 пунктів. Верес залишився п'ятим, маючи у своєму активі 17 очок.