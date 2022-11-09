Верес в рамках 12-го туру УПЛ нічого не зміг подіяти з ослабленим складом Шахтаря, зазнавши безапеляційної поразки (0:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Шахтар підходив до поєдинку з Вересом у статусі другої команди УПЛ, відстаючи від СК Дніпра-1 аж на п'ять залікових балів. Щоправда, у "гірників" була гра в запасі, однак допускати осічку в таких умовах все одно було неприпустимо. Верес же тримався п'ятим, але навряд чи рівняни збирались вирішувати якісь турнірні завдання в цьому матчі.

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Ігор Йовічевіч вирішив провести невеличку ротацію складу. Вперше за сезон у основу потрапив Пятов. В центрі оборони з'явився Кривцов, а Бондар перейшов на позицію правого фулбека. Знову місце в старту отримав Криськів, який забив у попередньому матчі.

Підопічні Юрія Вірта встигли зарекомендувати себе міцною командою з претензіями на єврокубки, але перший тайм розчарував фанатів Вереса. Донеччани домінували від першої до останньої хвилини, нічого не дозволивши біля власних воріт.

Щонайбільш важливо, Шахтар конвертував свою перевагу в моменти, ледь не відкривши рахунок вже на 2-й хвилині – це Бондаренко замикав простріл Траоре на лінію воротарського. Артем примудрився пробити по горобцях. На 23-й же хвилині Криськів увірвався в карний майданчик і бахнув з гострого кута. Когут парирував.

Ще за сім хвилин Богдану таки довелося виймати м'яч із сітки. Антигероєм став Кльоц, який наступив на ногу Бондаренку у власному штрафному – арбітр без вагань призначив пенальті. Мудрик впевнено реалізував 11-метровий. 1:0!

До перерви "гірники" могли й другий гол забити. Шанс відзначитись мав Криськів – Дмитро відкрився під навіс Михайліченка й вистрілив з лету. Поперечина врятувала Верес! Це був останній небезпечний епізод у першому таймі. Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги донеччан.

На початку другого тайму нічого не змінилось. Шахтар продовжував домінувати, але деякий час рівнян рятували арбітри. Зокрема, вони зірвали два виходи Траоре віч-на-віч з Когутом (Лассіна залазив у офсайди), а Мудрик на претендував на ще один пенальті – не дали. Верес нічим цікавим не відповідав.

Тим не менш, на 65-й хвилині "гірники" добилися свого. Криськів отримав тонку передачу від Степаненка, пройшов уперед і завдав потужного удару – 2:0! Це де-факто означало перемогу Шахтаря, тож Ігор Йовічевіч почав знімати лідерів.

З поля одразу зникли Судаков і Степаненко, а дещо згодом його покинув і Траоре. Свій шанс отримали Петряк, Назарина та Сікан. Юрій Вірт, своєю чергою, почав проводити атакувальні заміни, намагаючись врятувати матч. Нічого з цього не вийшло.

Шахтар же міг і до розгрому справу довести. Зокрема, Траоре на 69-й хвилині запоров вихід 2-в-1, не віддавши пас на Мудрика, а на 72-й він же замкнув подачу Михайла зі стандарту – неточно.

Міг відзначитись і Бондаренко, який отримав пас від Мудрика й крутив з-за меж штрафного у дальню дев'ятку. Точності знову забракло. Сам Мудрик не реалізував класний момент на 89-й хвилині, не забивши майже в порожні ворота.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Шахтаря. "Гірники" набрали 25 очок, продовживши гонитву за СК Дніпром-1.

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