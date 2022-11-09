Після перемоги над Вересом з рахунком 2:0 у 12-му турі УПЛ до роздягальні "гірників" завітали кілька військових. Даріо Срна наголосив, що вони захищали Україну в Донецькій області.

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Андрій Пятов подякував воїнам за боротьбу, після чого уся команда разом із гостями роздягальні зробила спільне фото. На прощання було гучне "Слава Україні", оплески та рукостискання.

Дякуємо ЗСУ! Зустріч «Шахтаря» із захисниками України після гри з «Вересом».

#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/N9TC2O7udg — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 9, 2022

До слова, завдяки перемозі над Вересом Шахтар скоротив відставання від СК Дніпро-1 до 5 залікових балів. Наступний матч команда Йовічевіча проведе теж у Львові проти Зорі.

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