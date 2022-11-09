Шахтар зустрівся з військовими після перемоги над Вересом
Донецький клуб красивим жестом висловив підтримку Збройним силам України та усім нашим захисникам.
Після перемоги над Вересом з рахунком 2:0 у 12-му турі УПЛ до роздягальні "гірників" завітали кілька військових. Даріо Срна наголосив, що вони захищали Україну в Донецькій області.
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Андрій Пятов подякував воїнам за боротьбу, після чого уся команда разом із гостями роздягальні зробила спільне фото. На прощання було гучне "Слава Україні", оплески та рукостискання.
До слова, завдяки перемозі над Вересом Шахтар скоротив відставання від СК Дніпро-1 до 5 залікових балів. Наступний матч команда Йовічевіча проведе теж у Львові проти Зорі.
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