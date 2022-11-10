– Довольны ли игрой команды в матче с Вересом?

– Когда побеждаешь, эмоций больше. Результат по игре, мы заслужили даже больше, чем 2:0, ведь чаще владели мячом и полностью доминировали. Структура игры после потери мяча также была хорошей, мы продемонстрировали уважение к Вересу, потому и матч получился серьезным. По моментам счет мог бы быть и больше. Скажу, что эти три очка очень важны для нас в гонке с Днепром-1. С точки зрения психологии важно удерживать тонус победителя, который радует меня как тренера.

Юбилеи Пятова и Йовичевича в видеообзоре матча Верес – Шахтер – 0:2

– Повлияла ли воздушная тревога, которая была перед матчем, на настрой футболистов?

– Конечно! Мы живем в таких условиях, когда приходится подстраиваться под политическую ситуацию. Ребята, воевавшие в Донецке, зашли к нам в раздевалку. Мы благодарны им за то, что можем играть в футбол в Украине. Без них было бы невозможно делать свое дело. Повторюсь: благодарим ВСУ и всех людей, которые бьются за нас.

– Шахтер создал много моментов, но часть из них не была реализована.

– Вы правы. Это зависит не только от креативности, но и от того, как футболист принимает решение в отдельном эпизоде. Меня больше радует то, как мы создаем эти моменты, а индивидуальное завершение придет потом. Каждый из игроков может забить, но нельзя сказать, что если кто-то на тренировке будет работать над завершением, то уже в матче с Зарей он будет лучшим в этом. Все происходит индивидуально, однако, когда есть моменты, то по законам математики они должны выливаться в результат. Забивать все моменты невозможно.

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Я вижу, что Бондаренко нервничает, ведь в каждой игре имеет моменты, однако он не забивает, также давно не отличался Траоре. Повторюсь: для меня важно, что команда создает предпосылку для последнего удара. Возможно, в первом тайме иногда мы хотели с мячом зайти в ворота вместо того, чтобы подавать, выигрывать подбор, пробивать ударом издалека вторым темпом.

Удары издалека – антивирус против насыщенной обороны. Мы много комбинировали и преодолевали защиту, но было сложно, ведь Верес – хорошо обороняющаяся команда. Было очень тяжело, однако результат идет в актив. Мы с эмоциями ждем следующей игры с Зарей, – цитирует Йовичевича сайт Шахтера.

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