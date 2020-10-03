"В першу чергу, футбол – це гра, емоції. Ми граємо для вболівальників. Хотіли їм подарувати гарну гру. Не лише результат, а гру – щоб вони побачили, що команда грає для вболівальників і презентує клуб якнайкраще. Зважаючи на сьогоднішню гру, вважаю, що ми на правильному шляху.

Порятунок дніпрян на останніх хвилинах у матчі у відеоогляді СК Дніпро-1 – Ворскла – 2:2

У першому таймі ми грали за такою структурою, що не давали нічого робити супернику. Дуже гарному супернику, незручному, жорсткому. Ворскла невипадково нагорі турнірної таблиці, але перший тайм був чисто нашим. Мали тоді вирішувати долю матчу. Те, що нам забили гол у відповідь, психологічно вплинуло. Другий тайм теж сподобався структурою гри. Ми мали свої моменти, мали ритм, аби відповідати на їхню вертикальну гру. Мали забивати, але пропустили.

Боролися до кінця, і, що дуже мене тішить як тренера, команда не втрачала структуру і відповідальність. Були зміни по ходу матчу як у нас, так і в них, тиснули, накривали. 120 хвилин у кубковому матчі мали б вплинути, але у команди були такі емоції, що вони бігли один за одного. Команда росла з хвилини до хвилини, і той гол – нагорода для команди", – поділився Йовічевіч у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни на останніх хвилинах врятували нічию в матчі проти Ворскли (2:2) та піднялись на 12 місце з двома очками. Ворскла з 11 пунктами поки залишається лідером чемпіонату.

СК Дніпро-1 на останніх секундах вирвав нічию з Ворсклою у матчі з трьома вилученнями