"В первую очередь, футбол – это игра, эмоции. Мы играем для болельщиков. Хотели им подарить хорошую игру. Не только результат, а игру – чтобы они увидели, что команда играет для болельщиков и представляет клуб лучше. Учитывая сегодняшнюю игру, считаю, что мы на правильном пути.

Спасение днепрян на последних минутах в матче в видеообзоре СК Днепр-1 – Ворскла – 2:2

В первом тайме мы играли по такой структуре, что не давали ничего делать сопернику. Очень хорошему сопернику, неудобному, жесткому. Ворскла не случайно наверху турнирной таблицы, но первый тайм был чисто нашим. Должны были тогда решать судьбу матча. То, что нам забили гол, психологически повлияло. Второй тайм тоже понравился структурой игры. Мы имели свои моменты, имели ритм, чтобы отвечать на их вертикальную игру. Должны были забивать, но пропустили.

Боролись до конца, и, что очень меня радует как тренера, команда не теряла структуру и ответственность. Были изменения по ходу матча как у нас, так и у них, давили, накрывали. 120 минут в кубковом матче должны повлиять, но у команды были такие эмоции, что они бежали друг за друга. Команда росла с минуты к минуте, и тот гол – награда для команды", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, днепряне на последних минутах спасли ничью в матче против Ворсклы (2:2) и поднялись на 12 место с двумя очками. Ворскла с 11 пунктами пока остается лидером чемпионата.

СК Днепр-1 на последних секундах вырвал ничью с Ворсклой в матче с тремя удалениями