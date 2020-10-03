Ігор Йовічевіч тиждень тому дебютував на чолі СК Дніпро-1, зазнавши розгрому в Олександрії, однак в рамках Кубка його підопічні пройшли Гірник-Спорт – хоча для цього довелося зіграти 120 хвилин і пропустити три голи. Тепер хорват дебютував на Дніпро Арені – під час роботи у Карпатах він тут лише програвав, тож сьогодні можна було перервати сумну традицію. Тим паче, що клуб посилився Ігнатенком і Піхальонком – Данило потрапив в основу, а Олександр чекав на свій шанс у запасі. В суперниках була Ворскла, яка разом з Динамо очолювала турнірну таблицю й у новому сезоні ще не знала поразок.

"Це лише початок": Йовічевіч прокоментував дебютну перемогу на чолі СК Дніпро-1

СК Дніпро-1 розпочав з високого пресингу, однак перший удар у матчі завдали полтавці – Пердута на 5-й хвилині хитнув захисника на правому краю штрафного та викотив пас на Кулачу, але його слабенький постріл парирував Сарнавський. Ворскла продовжувала пристрілюватись з дистанції, дніпровці володіли ініціативою, але загалом гра заспокоїлась вже до 10-ї хвилини. Тим більш несподіваним виявився гол на 14-й: після вкидання з аута Когут розвернувся й класно закинув м'яч на дальню стійку, а Назаренко замкнув з мінімальної дистанції – 1:0!

Дуже швидко СК Дніпро-1 міг забити і другий гол. Так, на 17-й хвилині Різник ледь не втратив м'яч на лінії воріт під пресингом Довбика, а на 19-й шикарна діагональ від Ігнатенка на лівий край штрафного завершилась ударом Цурікова з лету – Різник врятував. Здавалося, що ось-ось Ворскла розвалиться під тиском господарів, але поступово гра збилася на позиційну боротьбу. Підопічні Ігоря Йовічевіча все одно виглядали краще, кілька разів підловивши ворсклян на контратаках, але гострих моментів вже не виникало. У гостей їх також не було, однак на 42-й хвилині їм вдалося покарати суперника за марнотратство: Кане класною передачею знайшов на правому фланзі карного майданчика Пердуту, а Ігор одразу ж навісив на голову Кулачу – цього разу Влад пробив сильно. 1:1! Саме з цим рахунком команди й пішли на відпочинок.

По перерві Юрій Максимов зняв з гри Ребенка, кинувши у бій Щербака, а той вже через дві хвилини скинув м'яч під удар Кане метрів з 20-ти – Ібрахім влучив у руку Дубінчаку. Це був би гарантований пенальті, однак дніпровців врятував VAR, який помітив офсайд у Щербака перед обіграшем з Кане.

Цей момент задав тон другому тайму. У СК Дніпро-1 побільшало фолів, на жовті сіли Дуглас та Ігнатенко, а останній ще й невеличке пошкодження отримав – його змінив Булеца. З моментів господарі мали тільки два удари з дистанції, один з яких заблокував Яворський. У Ворскли не було й того, однак полтавці явно додали у порівнянні з першим таймом. Ігор Йовічевіч розумів цей факт, кинувши у бій Сватка замість Тейлора, але вийшло тільки гірше: на 66-й хвилині Кане отримав м'яч у центрі, легко переграв Батагова, увірвався в штрафний і пройшов крізь Сватка, після чого пробив у дальній кут – 1:2!

На 74-й хвилині СК Дніпро-1 ще й у меншості залишився внаслідок двох поспіль фолів Цурікова за кільканадцять секунд. Рішення по другому порушенню виглядало неоднозначно, але на 81-й хвилині арбітр Юрій Іванов у схожому епізоді виписав другу жовту Скляру – склади зрівнялись. Між цими епізодами небезпечних моментів не виникало (окрім пострілу Кане з центру поля над воротами), але були заміни – Ігор Йовічевіч замість Батагова та Когута кинув у бій Кравченка та Ді Франко. В ендшпілі зустрічі очікувалась навала господарів. Юрій Максимов обачливо додав до оборони Опанасенка.

СК Дніпро-1 дуже хотів зачепитися за очко, однак моментів наприкінці поєдинку їм створити ніяк не вдавалося. Ворскла збивала темп і змушувала нервувати, навіть організувавши невеличку потасовку та залишившись без Кане на 90+4-й хвилині. Втім, полтавці поплатилися за свою пасивність у контратаках за хвилину: Булеца після розіграшу штрафного протягнув м'яч і метрів з 22-х потужно пробив з відчаю – Різник не бачив удару, тож м'яч спокійно залетів у ворота. 2:2! Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Таким чином, СК Дніпро-1 подовжив безвиграшну серію в чемпіонаті до п'яти матчів. В активі команди Ігоря Йовічевіча тепер два очки – команда піднялася на дванадцяту позицію. Ворскла ж, набравши 11 залікових балів, бодай на добу одноосібно очолила турнірну таблицю.

Йовічевіч повернувся в Україну: чому до вибору СК Дніпро-1 виникає багато запитань, на які немає відповіді