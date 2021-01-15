"Повага між Кравченком і мною існувала завжди. З першого дня я до нього ставився особливо. Коли тренери кажуть, що вони ставляться до всіх футболістів однаково – це неправда. Сергій був лідером в роздягальні. Я завжди з ним радився, спілкувався з ним.

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Але в футболі гравець не може виступати до 40 років. Я хотів би дати свіжої крові команді. Нам потрібно виростити нового лідера. Авторитет Кравченка, можливо, не давав можливості іншому виконавцю стати лідером в команді. Він зрозумів ситуацію. Сергій сказав: я поважаю вашу думку. Ми можемо подивитися один одному в очі – це головне. Кравченко завжди може розраховувати на роботу в СК Дніпро-1. Людські якості у нього на найвищому рівні", – розповів Йовічевіч у інтерв'ю SportArena.

Додамо, що Кравченко у статусі капітана команди пройшов з дніпрянами усі ліги українського чемпіонату, виходив до півфіналу Кубка України. У чемпіонатах в його активі 74 матчі, 10 голів та 20 результативних передач; у Кубку країни – 11 матчів, 3 голи та 2 передачі.

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