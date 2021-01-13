Екс-зірка СК Дніпро-1 Сергій Кравченко не планує вішати бутси на цвях. Після того, як Ігор Йовічевіч не взяв колишнього капітана дніпрян на турецькі збори, 37-річний футболіст розпочав пошуки нової команди.

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Як повідомляє видання Meta Ratings, у послугах досвідченого гравця зацікавленні одразу два клуби – дебютант УПЛ Минай та представник Першої ліги Волинь, яка ставить перед собою завдання підвищення у класі.

До слова, Кравченко свого часу вже виступав у луцькій команді – у сезоні 2015/16 він провів за клуб 24 матчі. Окрім вищезгаданих команд, Сергій встиг пограти за Шахтар, Ворсклу, Динамо, Дніпро та азербайджанський Карабах. Також в активі футболіста 10 матчів у складі національної збірної України.

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