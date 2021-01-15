"Уважение между Кравченко и мной существовало всегда. С первого дня я к нему относился особенно. Когда тренеры говорят, что они относятся ко всем футболистов одинаково – это неправда. Сергей был лидером в раздевалке. Я всегда с ним советовался, общался с ним.

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Но в футболе игрок не может выступать до 40 лет. Я хотел бы дать свежей крови команде. Нам нужно вырастить нового лидера. Авторитет Кравченко, возможно, не давал возможности другому исполнителю стать лидером в команде. Он понял ситуацию. Сергей сказал: я уважаю ваше мнение. Мы можем посмотреть друг другу в глаза – это главное. Кравченко всегда может рассчитывать на работу в СК Днепр-1. Человеческие качества у него на самом высоком уровне", – рассказал Йовичевич в интервью SportArena.

Добавим, что Кравченко в статусе капитана команды прошел с днепрянами все лиги украинского чемпионата, выходил в полуфинал Кубка Украины. В чемпионатах в его активе 74 матча, 10 голов и 20 результативных передач; в Кубке страны – 11 матчей, 3 гола и 2 передачи.

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