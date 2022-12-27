"Трансфер Гочолейшвілі? Час покаже. Коли дивилися його характеристики, то зрозуміли, що він може принести нам користь. Він швидкий, витривалий, агресивний, конкретний при завершенні, може пробити і лівою, і правою ногою, забиває голи.

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Після переходу в кращу лігу він і сам може спрогресувати. Побачимо, як він зможе відповісти на конкуренцію, на опонента, який стоїть перед ним. Буде дуже цікаво. Не можна вважати його підсиленням, поки не побачимо його на футбольному полі в Україні. Наразі він – новачок", – зауважив Йовічевіч у програмі Вацко On Air.

Нагадаємо, що Гочолейшвілі став першим зимовим новачком Шахтаря, перебравшись в донецький клуб з грузинського Сабуртало. Контракт розрахований на 5 років, а Transfermarkt повідомляє, що сума трансферу становить 1 млн євро.

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