"Гірники" розглядають варіант з достроковим завершенням оренди Лукаса Тейлора, інформує Sport.ua.

Захисник Шахтаря вперше став батьком

Шахтар влітку запросив правого захисника ПАОКа, який став єдиним бразильцем у складі донеччан на сезон 2022/23. Втім, Тейлор не надто вразив Ігора Йовічевіча у першій частині кампанії (гол+асист за 780 хвилин на полі). "Гірники" вже підписали на правий фланг захисту Георгія Гочолейшвілі, тому безболісно можуть повернути бразильця команді Развана Луческу. Оренда Тейлора була розрахована на весь сезон, а контракт з ПАОКом – до літа 2024-го.

Нагадаємо, Шахтар пішов зимувати на другій сходинці УПЛ, а також гарантував собі попередній раунд плей-офф Ліги Європи, де зустрінеться з Ренном (16 і 23 лютого).

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