"Трансфер Гочелейшвили? Время покажет. Когда смотрели его характеристики, то поняли, что он может принести нам пользу. Он быстрый, выносливый, агрессивный, конкретный при завершении, может пробить и левой, и правой ногой, забивает голы.

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После перехода в лучшую лигу он и сам может спрогрессироваться. Увидим, как он сможет ответить на конкуренцию, на стоящего перед ним оппонента. Будет очень любопытно. Нельзя считать его усилением, пока не увидим его на футбольном поле в Украине. Пока он – новичок", – отметил Йовичевич в программе Вацко On Air.

Напомним, что Гочолейшвили стал первым зимним новичком Шахтера, перебравшись в донецкий клуб из грузинского Сабуртало. Контракт рассчитан на пять лет, а Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составляет 1 млн евро.

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