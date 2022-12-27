Йовичевич осторожно относится к зимнему новичку Шахтера: "Нельзя считать его усилением"
Главный тренер Шахтера Игорь Йовичевич рассказал о трансфере зимнего новичка "горняков" – Георгия Гочолейшвили.
"Трансфер Гочелейшвили? Время покажет. Когда смотрели его характеристики, то поняли, что он может принести нам пользу. Он быстрый, выносливый, агрессивный, конкретный при завершении, может пробить и левой, и правой ногой, забивает голы.
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После перехода в лучшую лигу он и сам может спрогрессироваться. Увидим, как он сможет ответить на конкуренцию, на стоящего перед ним оппонента. Будет очень любопытно. Нельзя считать его усилением, пока не увидим его на футбольном поле в Украине. Пока он – новичок", – отметил Йовичевич в программе Вацко On Air.
Напомним, что Гочолейшвили стал первым зимним новичком Шахтера, перебравшись в донецкий клуб из грузинского Сабуртало. Контракт рассчитан на пять лет, а Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера составляет 1 млн евро.
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