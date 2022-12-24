Війна з терором проти мирних людей, яку злочинна Росія розв'язала проти України, впливає на розвиток дитячого футболу. Чимало талановитих українців переїжджають до Європи у статусі біженців. Маючи за плечима вагомий досвід провідних академій, можна пробитися навіть у Барселону. Втрачають зірочок і наші гранди. Шахтар потерпає не лише від ФІФА, яка зриває коштовні трансфери. Ще на початку лютого юний Рибак накручував по 3-4 суперники у складі "гірників" на турнірі в Литві, забивав і був одним із найпомітніших на різноманітних турнірах. А вже за кілька місяців його життя почало мінятися кардинально.

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Лишень в одному напрямку Каталонії донецьку команду планували покинути 4 вихованці академії. Пробитися зумів тільки наймолодший. Долю футболіста Шахтаря U-13 не змогли повторити Ростислав Баглай, Єгор Костюк (U14) і Євген Гармаш (U15), які повернулися до складу "гірників".

На відео один із перших голів юного Рибака у футболці Барси. "Це громадянин України. Він прибув до Барселони кілька місяців тому, тікаючи від війни, від якої страждає його країна. Прийшовши з Шахтаря, Рибак уже показує, що має великий талант. Гол є гарним прикладом цього", – написав відомий журналіст Альберт Роже з Relevo.

Uno de los primeros goles de Artem Rybak con la camiseta del Barça. De nacionalidad ucraniana, llegó hace unos meses a Barcelona, huyendo de la guerra que sufre su país. Procedente del Shakhtar, ya está demostrando que tiene mucho talento. El gol es un buen ejemplo #FCBMasia pic.twitter.com/09kOFunAY4 — Albert Rogé (@albert_roge) December 21, 2022

Іспанські вболівальники вже вбачають у ньому нового Шевченка – класичне порівняння для українських бомбардирів, які тільки починають заявляти про себе світові. Але ж Рибак і справді дуже перспективно починав. На дитячо-юнацькому рівні кілька років тому допомагав чернівецькій Буковині перемагати і донецький Шахтар, і київське Динамо.

Ставав переможцем, найкращим бомбардиром та гравцем не одного турніру. Для нього це було вже якось навіть буденно. Цікаво, що якийсь час він встиг провести і в Динамо, традиційно зібравши лаври MVP на одному з численних кубків.

У грудні 2022, виступаючи за молодіжну команду Барси Інфантіл B, оформив перший дубль у матчах тамтешнього чемпіонату U-13. До слова, компанію Артему складав інший українець, теж 2010 року народження. Калашников, який відзначився лише раз у сезоні 2022/23 і входив у символічну збірну тижня, наразі далекий від бомбардирських досягнень минулого сезону.

Радіон, як його називають у Каталонії, забив тоді 15 м'ячів, показав себе майстром виконання штрафних ударів і став 6 найрезультативнішим гравцем року, хоча здебільшого цей універсал виступав на позиції правого захисника. Можливо, на нього вплинули жахіття війни. Останніми тижнями він переважно мовчить у соцмережах, висловлюючи солідарність зі своїми земляками, які потерпають через постійні звірства росіян на території рідної України.

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Рибак, яких з перших днів пройшов досвід тренувань зі старшими партнерами, у своїй віковій групі вже наколотив 3 голи за місяць, плюс ще 2 у товариській грі, де дублем також відзначився Калашников. Поціновувачі юнацького футболу Барселони швидко встигли зауважити талант хлопця, який прийшов із Шахтаря і забив дебютний м'яч 22 листопада 2022 року. Допомагає адаптуватися і згаданий земляк Калашников, який уже освоїв тамтешню мову. Рибак наразі більше спілкується англійською, але в Барселоні в пошані каталонська.

Один із найменших за зростом у своїй команді не губиться завдяки дриблінгу, відчуттю простору, блискучій лівій нозі. "Типовий гравець, який виділяється і в перший же момент показує різницю", – схвальних коментарів з Барселони вже не бракує. Водночас це лише перші кроки. З тих даних, що вдалося отримати з Іспанії, Рибак грає у середині поля на дещо глибшій позиції, ніж звик. У нього результативні конкуренти, а усі свої голи усе ж забиває після виходів на заміну.

Шлях юних українців у багатій на таланти Іспанії доволі складний. І прекрасні початки – навіть не половина справи. Хоча ще один показовий факт маємо відзначити. Артема вже веде агентство Prostar, яке представляє інтереси Маліновського, Миколенка, Шапаренка, Ярмоленка і безлічі інших зірок збірної України.

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