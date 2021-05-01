"Можливо, не та поразка, через яку можна плакати. Результат десь не по грі. Через свої помилки відкрили шлях Шахтарю до перемоги. Але матч показав, що можемо бути конкурентними з грандами. І гол забили, і виходили в контратаки, і пресингували. Хороший тест для нас. Можемо все на полі, але не можна так помилятися.

Шахтар – СК Дніпро-1 – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Дві помилки Батагова? Я Арсенію сказав, що це процес виховання і дорослішання як футболіста. Такі помилки потрібно пройти. Я йому трошки "напхав", тому що після відбору не назад, а вперед слід грати. Особливо йому, адже він опорник. Для нього це урок.

Наступний чемпіонат? Є бажання зберегти кістяк на новий сезон. Думаю, клуб бачить, що є перспектива. Під час перерви клуб повинен бути дуже оперативним, щоб зберегти і підсилити склад", – зізнався Йовічевіч у програмі Тур Online.

До слова, завдяки перемозі Шахтар закріпився на 2 сходинці, набравши 48 очок, а СК Дніпро-1 з 29 заліковими балами залишився восьмим.

Шахтар здолав СК Дніпро-1 завдяки двом жахливим помилкам команди Йовічевіча – "гірники" за крок від срібла УПЛ