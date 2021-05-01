Шахтар приймав СК Дніпро-1 у 24-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

Донеччани та дніпряни демонстрували майже рівний футбол, але краща реалізація була у команди Каштру. Дентінью скористався обрізкою суперника та пробив Юрчука. Подвоїв перевагу Тете, забивши після чергової помилки СК Дніпро-1.

Шахтар здолав СК Дніпро-1 завдяки двом жахливим помилкам команди Йовічевіча – "гірники" за крок від срібла УПЛ

По перерві "гірники" заспокоїли гру, а забити вдалось дніпрянам. Хобленко після передачі з флангу переграв Трубіна. Щоправда, сталось це на 90+4 хвилині, що не врятувало команду Йовічевіча від поразки. 2:1 – Шахтар закріпився на 2 сходинці, набравши 48 очок. СК Дніпро-1 з 29 заліковими балами залишився восьмим.