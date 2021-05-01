"Возможно, не то поражение, из-за которого можно плакать. Результат где-то не по игре. Из-за своих ошибок открыли путь Шахтеру к победе. Но матч показал, что мы можем быть конкурентными с грандами. И гол забили, и выходили в контратаки, и прессинговали. хороший тест для нас. Можем все на поле, но нельзя так ошибаться.

Шахтер – СК Днепр-1 – 2:1 – видео голов и обзор матча

Две ошибки Батагова? Я Арсению сказал, что это процесс воспитания и взросления как футболиста. Такие ошибки нужно пройти. Я ему немножко "напихал", потому что после отбора не назад, а вперед нужно играть. Особенно ему, ведь он опорник. Для него это урок.

Следующий чемпионат? Есть желание сохранить костяк на новый сезон. Думаю, клуб видит, что есть перспектива. Во время перерыва клуб должен быть очень оперативным, чтобы сохранить и усилить состав", – признался Йовичевич в программе Тур Online.

К слову, благодаря победе Шахтер закрепился на 2 строчке, набрав 48 очков, а СК Днепр-1 с 29 зачетными баллами остался восьмым.

Шахтер одолел СК Днепр-1 благодаря двум ужасным ошибкам команды Йовичевича – "горняки" в шаге от серебра УПЛ