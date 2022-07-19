Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза прокоментував перехід екс-тренера команди Ігора Йовічевіча у Шахтар і пролив світло на ситуацію у таборі дніпрян.

"Ситуацію у команді досконало знає зараз лише одна людина – Андрій Русол. З 24 лютого усіма справами СК Дніпра-1 керує він. У тому числі і тимчасово виконує мої повноваження.

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Команда проходить тренувальні збори та готується до старту у єврокубках, котрі, безперечно, є найважливішим пріоритетом. Що стосується тренера – то ми шукаємо фахівця, який дасть результат одразу. СК Дніпро-1 повинен досягнути успіху у Європі. Ця вимога дуже обмежує перелік кандидатів, вони попереджені, що у випадку невдачі, другого шансу може не бути.

Йовічевіч? У середині червня все було нормально, Ігор планував збір з командою та був повинен на нього поїхати у якості головного тренера. Чому так зробив? Не знаю. Мені він не повідомив, на зв’язок не виходив. Можливо, фактором став Даріо Срна.

Можу сказати впевнено, що Йовічевіч – зрадник, а Шахтар та його менеджмент – те саме визначення, яким я охрестив Ігора нещодавно у коментарях у Facebook", – сказав Береза в інтрев'ю Telegram-каналу "Дніпрянин".

Нагадаємо, Йовічевіч підписав з "гірниками" угоду терміном на 2 роки, замінивши у команді Роберто Де Дзербі. Хорватський фахівець представлятиме з донеччанами Україну у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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