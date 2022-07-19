Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал переход экс-тренера команды Игора Йовичевича в Шахтере и пролил свет на ситуацию в лагере днепрян.

"Ситуацию в команде в совершенстве знает сейчас лишь один человек – Андрей Русол. С 24 февраля всеми делами СК Днепра-1 занимается он. В том числе и временно выполняет мои полномочия.

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Команда проходит тренировочные сборы и готовится к старту в еврокубках, которые, безусловно, являются важнейшим приоритетом. Что касается тренера – мы ищем специалиста, который даст результат сразу. СК Днепр-1 должен добиться успеха в Европе. Это требование очень ограничивает список кандидатов, они предупреждены, что в случае неудачи второго шанса может не быть.

Йовичевич? В середине июня все было нормально, Игор планировал сбор с командой и должен был на него поехать в качестве главного тренера. Почему так поступил? Не знаю. Мне он не сообщил, на связь не выходил. Возможно, фактором стал Дарио Срна.

Могу сказать уверенно, что Йовичевич – предатель, а Шахтер и его менеджмент – то же определение, которым я окрестил Игора недавно в комментариях в Facebook", – сказал Береза ​​в интервью Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, Йовичевич подписал с "горняками" соглашение сроком на 2 года, заменив в команде Роберто Де Дзерби. Хорватский специалист будет представлять с дончанами Украину в групповом этапе Лиги чемпионов.

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