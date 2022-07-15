Почесний президент СК Дніпро-1 Юрій Береза не зміг стримати емоцій від переходу Ігора Йовічевіча до Шахтаря.

Новина, що Ігор Йовічевіч став тренером Шахтаря, сколихнула українську футбольну спільноту. Особливо різко це сприйняли у СК Дніпро-1.

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Зокрема, почесний президент клубу у коментарях під постом про призначення Йовічевіча наставником "гірником" написав "пі**р".

Нагадаємо, Шахтар офіційно призначив наставником Ігора Йовічевіча. Хорват на цій посаді замінив італійця Роберто Де Дзербі.

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