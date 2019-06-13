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Йовіч зізнався, хто з гравців Реала був його кумиром в дитинстві

00:15 218 Читать на русском
Йовіч зізнався, хто з гравців Реала був його кумиром в дитинстві
Лука Йовіч / Фото ФК Айнтрахт

Новачок мадридського Реала Лука Йовіч розповів, яким гравцем надихався в дитинстві.

"У дитинстві моїм кумиром був безумовно Роналду. А в даний момент не стану називати когось одного, адже вони стали моїми партнерами.

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У мене поки не було можливості поговорити ні з ким із гравців Реала. Чекаю на розмову з Лукою Модрічем і сподіваюся, що це трапиться найближчими днями", – цитує Йовіча Goal.com.

Нагадаємо, про перехід Йовіча з Айнтрахта стало відомо 4 червня. Контракт між Реалом і сербським нападником розрахований на шість сезонів – до літа 2025 року.

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Теги
Іспанія Лука Модріч Лука Модріч Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч
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