Йовіч зізнався, хто з гравців Реала був його кумиром в дитинстві

Євро-2020 — 12 черв 650
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Фінти Нойєра, досягнення Рамоса, захисник Динамо допомагає Польщі – топ-події червневих матчів відбору до Євро-2020
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Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікавоУкраїна — 12 черв 2128
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Реал офіційно підписав Ферлана МендіІспанія — 12 черв 2121
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Україна U-20 – Південна Корея U-20: прогноз на фінал ЧС-2019Збірна України — 12 черв 5546
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Реал презентував Йовіча перед уболівальниками на Сантьяго БернабеуІспанія — 12 черв 1244