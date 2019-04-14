Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

У червні форвард Айнтрахта Лука Йовіч протистоятиме збірній України у відборі до Євро-2020. Можливо, нам доведеться стримувати вже не просто класного бомбардира, а гравця іспанського гранду.

Лука Йовіч – одне з головних відкриттів цього сезону в європейському футболі. 21-річний форвард наколотив 25 голів і йде другим у чемпіонських перегонах Бундесліги та Ліги Європи. Трансферна вартість з минулого літа зросла в 6 разів, а Айнтрахт не планує його відпускати за менш ніж 70 мільйонів євро. Це не відлякує потенційних покупців, серед яких, зважаючи на порядок цифр, лише найкращі клуби континенту.

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Барселона

Основним претендентом на Йовіча тривалий час вважалася Барселона, яка бачить в його особі заміну Луїсу Суаресу. Серб швидкий, пластичний, ідеально вибирає позицію у штрафному майданчику, дуже ефективний в завершенні атак обома ногами та головою. Аналіз статистики дає розуміння того, що він підійшов би каталонській команді вже зараз.

Йовіч в середньому здійснює 12,71 дотику до м'яча в чужому штрафному майданчику за 90 хвилин. У Суареса показник трішки кращий (15,34), але поправка на стиль гри команд все пояснює – Айнтрахт за матч робить на 250 передач менше, ніж Барселона. У складі "орлів" Йовіч не займається побудовою позиційних атак, однак демонструє хорошу роботу з м'ячем і відчуття моменту. У нього 3,21 проникна передача на 90 хвилин, у Суареса – 2,38.

Серб корисний у пресингу. Основний форвард Барселони забезпечує команді хороший тиск на захисників суперника, але Суаресу вже 32 роки, він фізіологічно не здатен підтримувати постійну активність без м'яча. Йовіч, у свою чергу, не вимикає мотор увесь матч. Своїми переміщеннями він покриває значно більшу площу, виконуючи оборонні функції.

При цьому потрібно враховувати, що пресинг Айнтрахта на чужій половині часто обмежується трьома футболістами (серед них Лука), а улюблений трюк команди що стосується відбору м'яча – флангові пастки, які вимагають розумного руху та читання епізодів зокрема й від форвардів.

Взимку були чутки, що Йовіч вже погодив з Барселоною контракт, однак цю інформацію швидко спростували. Днями батько Луки в коментарі Bild підтвердив, що його син має на руках пропозицію від каталонців, але наразі не зацікавлений у ній. Існує версія, що наступного літа, коли Суарес стане ще на рік старшим і задумається про зміну клубу, трансфер серба у Барселону матиме ще кращий таймінг. Однак тоді ціна цілком може вирости до 100 мільйонів.

Реал

Паралельно з інтересом Барселони майже скрізь йде інтерес Реала. Ситуація Йовіча – не виняток. Сьогодні авторитетне видання Marca вийшло з Лукою на головній сторінці та конкретною інформацією – Реал обрав Йовіча для підсилення атаки в літнє трансферне вікно.

Серб нібито вважається саме тією "дев'яткою", яка потрібна Зінедіну Зідану, а французький коуч дав добро на трансфер. Іспанські журналісти повідомляють, що "вершкові" відмовилися від нереальних варіантів з Мбаппе, Кейном і Лєвандовскі та продовжать свою політику підписання молодих виконавців. 21-річний Йовіч вписується в неї, але при цьому здатен відразу давати результат. Серед гравців до 24 років за очікуваними голами він поступається лише Мбаппе.

Трансфер оцінюється в 60-70 мільйонів. Реал розраховує на полегшені переговори через хороші стосунки з Айнтрахтом, який нещодавно орендував з Мадрида Омара Маскареля та Хесуса Вальєхо, а також зацікавлений у підписанні Рауля де Томаса та Луїса Дельгадо. Однак у цих переговорах головним завданням буде здобути прихильність самого Йовіча.

Якщо все складеться, серб конкуруватиме за місце в основі з Карімом Бензема. Француз проводить хороший сезон, багато забиває. Втім, мало хто вважає його еталонною "дев'яткою". Карім прекрасно доповнював Кріштіану Роналду, зараз же від нього вимагається стати головною зіркою та гарантувати команді 20-25 голів за сезон.

Порівняння статистики Бензема та Йовіча підтверджує, що Карім краще працює на команду (більше очікуваних і реальних асистів, передач під удар, залученості в побудову атак), а Лука ефективніший у завершальній стадії (більше очікуваних і реальних голів, ударів по воротах). Серб дуже любить забігати за спини захисникам під передачі з глибини, тому в комплекті з майстрами проникних передач Тоні Кроссом та Лукою Модрічем це додасть гостроти атаці Реала.

Йовіч молодший за Бензема та більше відповідає визначенню класичного центрфорварда, хоча й майже не грає єдиного нападника в Айнтрахті (або в парі на вістрі, або під форвардами). У Мадриді впевнені, що їх можна поєднати на полі. Така ідея не виглядає абсурдом, на відміну від того, якби на місці Йовіча ми розглядали згаданих вище форвардів.

Баварія

Жоден молодий талант Бундесліги не проходить повз увагу Баварії. Чутки навколо переїзду Йовіча в Мюнхен підігрівалися через головного тренера рекордмайстера Ніко Ковача, з яким футболіст працював минулого року у Франкфурті. Так, Ковач дав хлопцю шанс реанімувати кар'єру після невдалого періоду в Бенфіці, але по-справжньому футболіст розкрився з новим тренером.

Протягом основної частини попереднього сезону Лука був лише гравцем ротації в Айнтрахті, хорватський коуч використовував його переважно у вигляді підсилення з лави запасних, і лише навесні форвард почав регулярно виходити в основі. Гравцем світового класу його зробив Аді Хюттер. У нього Йовіч спершу також виконував роль джокера, але потім тренер так інтерпретував позицію та функції Луки, що той засяяв всіма фарбами. Не просто забивав раз у декілька хвилин, а почав серйозно прогресувати в усіх компонентах. Тому фактор Ковача не має великого значення.

Трансфер у Баварію виглядає малоймовірним. По-перше, нещодавно в німецькій пресі написали, що мюнхенці не хочуть купувати конкурента Роберту Лєвандовскі, а на роль другого номера Йовіч не погодиться. По-друге, на цей момент Лєвандовскі банально сильніший футболіст, а регресу в його грі на наступні 2 роки не передбачається. До того ж замінити поляка Луці буде найважче – якщо карти ударів Суареса та Бензема подібні до карти Йовіча, то форвард Баварії основну частину голів забиває з воротарського майданчика та його околиць.

По-третє, Баварія має позиції, які значно більше потребують підсилення, ніж центр нападу (фланги атаки), а з бюджету на літо залишилося приблизно 130 мільйонів. По-четверте, клуб домовився з агентом Тімо Вернера про перехід в найближчі трансферні вікна. Вернер – німець, варіативніший за позиціями (не настільки конкурент Левандовскі) та менше коштуватиме через контракт з РБ, який завершується.

Інші варіанти

Йовіча без жодної конкретики пов'язують з ПСЖ і Манчестер Сіті. Мотиви парижан незрозумілі, адже в їхньому розпорядженні є покращена копія в особі Кіліана Мбаппе, а от в системі Гвардіоли на Луку було б цікаво подивитися. Жезус до кінця не може перейняти філософію Пепа, Йовіч за ігровими характеристиками нагадує Агуеро. У нього є потенціал реалізувати себе в комбінаційному футболі, хоча зі статистики в Айнтрахті це не очевидно.

Залишитися в Айнтрахті

Такий варіант розвитку подій більш ніж ймовірний. Про це говорить батько Луки, спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобіч також впевнений, що форвард розпочне наступний сезон на Коммерцбанк-Арені. Ключовим чинником у виборі майбутнього для Йовіча стане участь у Лізі чемпіонів.

Якщо Айнтрахт туди кваліфікується, а на це є всі шанси (поточне 4 місце з 6-матчевою переможною серією в Бундеслізі, чвертьфінал Ліги Європи), то серб може залишитися у Франкфурті. Хороший варіант: "свій" тренер, зручна структура гри, партнери по нападу, які допомагають показувати фантастичну ефективність, балканські брати Ребіч, Костіч і Гачіновіч.

Йовіч виглядає футболістом, який наступні 10 років робитиме для своєї команди результат, але труднощі в адаптації насторожують. У Бенфіці він все ж не проявив себе, а в Айнтрахті витратив півроку для того, щоб пробитися в основу. Можливо, дійсно варто ще сезон пересидіти у Франкфурті, закріпившись у великому футболі. Айнтрахт, до слова, ще не викупив його контракт у Бенфіки, хоча обіцяє найближчим часом це зробити.

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