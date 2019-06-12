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Йовіч – про перехід в Реал: В дитинстві я спав у футболці "вершкових"

17:01 141 Читать на русском
Йовіч – про перехід в Реал: В дитинстві я спав у футболці "вершкових"
Лука Йовіч / фото: ФК Реал

Нападник збірної Сербії Лука Йовіч під час презентації у статусі гравця Реала поділився очікуваннями від виступів в мадридському клубі.

"Я – найщасливіша людина. Тепер я граю в найбільшому клубі світу. Сподіваюся виправдати загальні очікування. Це правда, що я раніше спав у футболці Реала, її мені подарував друг батька. Я з дитинства вболівав за цей клуб.

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Я не хочу загадувати, скільки зможу забити. Я просто постараюся показати свою найкращу гру. Я ще не говорив із Зіданом. Іспанська ліга – одна з найкращих у світі, на рівні з АПЛ. Було б чудово забити тут стільки ж, скільки в минулому сезоні.

Бензема – один з найкращих форвардів світу. Сподіваюся, я зможу багато чому у нього навчитися. Я можу грати як в центрі нападу один, так і в парі з кимось", – цитує Йовіча As.

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У минулому сезоні Лука Йовіч взяв участь в 48 офіційних матчах за Айнтрахт, в яких забив 27 голів і віддав 7 результативних передач.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йовіч Лука Йовіч
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