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Йович признался, кто из игроков Реала был его кумиром в детстве

00:15 29 Читати українською
Йович признался, кто из игроков Реала был его кумиром в детстве
Лука Йович / Фото ФК Айнтрахт

Новичок мадридского Реала Лука Йович рассказал, каким игроком вдохновлялся в детстве.

"В детстве моим кумиром был безусловно Роналду. А в данный момент не стану называть кого-то одного, ведь они стали моими партнерами.

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У меня пока не было возможности поговорить ни с кем из игроков Реала. Жду на разговор с Лукой Модричем и надеюсь, что это случится в ближайшие дни", – цитирует Йовича Goal.com.

Напомним, о переходе Йовича с Айнтрахта стало известно 4 июня. Контракт между Реалом и сербским нападающим рассчитан на шесть сезонов – до лета 2025 года.

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Испания Лука Модрич Лука Модрич Криштиану Роналду Криштиану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Йович Лука Йович
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