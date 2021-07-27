Йоветіч перебрався у Бундеслігу
11:51 - Читать на русском
Стеван Йоветіч відкриває нову сторінку у кар'єрі. Форвард вперше спробує свої сили у Німеччині.
31-річний нападник став гравцем Герти, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Йоветіч перебрався у Німеччину на правах вільного агента після того, як у нього завершилась угода з Монако. З Гертою Стеван підписав контракт терміном на 2 роки з опцією пролонгації.
До слова, чорногорський форвард, окрім Франції, встиг пограти в Італії (Фіорентина, Інтер), Англії (Манчестер Сіті), Іспанії (Севілья) та Сербії (Партизан).
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