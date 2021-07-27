Стеван Йоветич открывает новую страницу в карьере. Форвард впервые попробует свои силы в Германии.

31-летний нападающий стал игроком Герты, сообщает официальный сайт клуба.

Боатенг находится на радарах Севильи и Манчестер Юнайтед

Йоветич перебрался в Германию на правах свободного агента после того, как у него завершилась сделка с Монако. С Гертой Стеван подписал контракт сроком на 2 года с опцией продления.

К слову, черногорский форвард, кроме Франции, успел поиграть в Италии (Фиорентина, Интер), Англии (Манчестер Сити), Испании (Севилья) и Сербии (Партизан).

Бундеслігу не впізнати – всі топ-клуби змінили тренерів. Оригінальна спроба пригадати шаленство