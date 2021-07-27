Вже колишній гравець Баварії Жером Боатенг розглядає варіант із переїздом в Іспанію або ж Англію.

32-річний центральний оборонець може поповнити ряди Севільї, повідомляє Sport 1. Наразі сторони продовжують вести перемовини.

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Боатенг, який перебуває у статусі вільного агента після відходу з Баварії, перебуває ще на радарах Манчестер Юнайтед, але є запасним варіантом у випадку провалу трансферу Рафаеля Варана, який, за інформацією медіа, вже узгоджений.

Нагадаємо, Жером виступав за мюнхенців протягом останніх десяти сезонів. До цього чемпіон світу 2014 року грав ще за Герту, Гамбург та Манчестер Сіті.

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