"Той же Мілевський любив круті автомобілі. Тоді у нього наче Maserati була. Це топ. В Алієва та Олега Гусєва також завжди були авто преміумкласу. Та в усіх взагалі були, в принципі, якісні машини.

Однак Даніло Сілва приїздив на тренування на "екіпірувальному автомобілі", як ми тоді його називали. Спонсором Динамо була компанія Mitsubishi. Він міг їздити на цьому простому авто. Йому було байдуже взагалі", – цитує Трубочкіна Український футбол.

Нагадаємо, Даніло Сілва виступав за киян з 2010 по 2017 рік. За цей час бразилець встиг по два рази виграти чемпіонат і Кубок України. Але головне, що справлю полюбив нашу державу, життя у якій досі згадує з теплотою.