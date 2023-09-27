"Тот же Милевский любил крутые автомобили. Тогда у него вроде как Maserati была. Это топ. У Алиева и Олега Гусева тоже всегда были авто премиумкласса. Но у всех вообще были, в принципе, качественные машины.

"Горжусь, что мои дети родились в Украине": Данило Силва мощно поздравил украинцев с Днем Независимости

Однако Данило Силва приезжал на тренировку на "экипировочном автомобиле", как мы тогда его называли. Спонсором Динамо была компания Mitsubishi. Он мог ездить на этом простом авто. Ему было всеравно вообще", – цитирует Трубочкина Украинский футбол.

Напомним, Данило Силва выступал за киевлян с 2010 по 2017 год. За это время бразилец успел по два раза выиграть чемпионат и Кубок Украины. Но главное, что по-настоящему полюбил нашу страну, жизнь в которой до сих пор вспоминает с теплотой.

Динамо дожало ЛНЗ в матче УПЛ – 5 голов за тайм, бомба плюс ассист Бражка, смелые ходы Луческу и лидер Ярмоленко