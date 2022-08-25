Колишній захисник Динамо Даніло Сілва підтвердив статус одного з найприємніших легіонерів в історії чемпіонату України.

Бразилець не забув привітати з Днем Незалежності країну, в якій провів 7 років своєї кар'єри.

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"День Незалежності України! Країна трудового народу, який бореться за свою Батьківщину! Я пишаюся тим, що мої діти народилися в Україні, я пишаюся цією чудовою країною, яка кожного дня демонструє світові свою силу та велич! Я люблю Україну і українців!" – написав Сілва в Instagram.

Нагадаємо, бразилець захищав кольори Динамо з 2010 по 2017 роки. З киянами він двічі ставав чемпіоном України, виграв два Кубки країни та один Суперкубок.

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